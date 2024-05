Vida Urbana Conheça a história de São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores Devoção católica ganhou ainda mais destaque em 1955, quando o Papa Pio XII proclamou o santo como patrono dos trabalhadores

O Dia do Trabalho divide as atenções com a celebração de São José Operário, santo protetor dos trabalhadores para os fiéis católicos. Segundo a Arquidiocese de Palmas, essa devoção foi consolidada em 1955, quando o Papa Pio XII proclamou o santo como o patrono dos trabalhadores. São José era carpinteiro e dedicou sua vida aos cuidados de Maria e Jesus. Leia também: Trabal...