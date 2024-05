Magazine Filme ‘As linhas da minha mão’ estreia nesta semana no Cine Cultura Documentário vencedor do prêmio de Melhor Filme na Mostra Aurora da 26ª Mostra de Tiradentes (MG) entra na programação nesta quinta-feira (2) às 16h10

O documentário ‘As Linhas da Minha Mão’, vencedor do prêmio de Melhor Filme na Mostra Aurora da 26ª Mostra de Tiradentes (MG), entra na programação do Cine Cultura Palmas nesta quinta-feira (2) às 16h10. As informações são da Fundação Cultural de Palmas (FCP). O filme, dirigido por João Dumans e protagonizado pela artista Viviane de Cassia Ferreira, mergulha de for...