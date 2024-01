Cláudio Jerre Alexandre Dias, de 38 anos, condenado a mais de 42 anos por matar a ex-companheira Yonara Alves de Souza, que tinha 31 anos, no dia 2 de maio de 2022, em Gurupi, está foragido e é procurado pela Polícia Civil do Tocantins.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Claudio golpeou Yonara na cabeça com um bloco de concreto e fugiu. A vítima foi socorrida ao hospital, onde ficou internada e morreu dias depois.

“O acusado já havia agredido a vítima anteriormente com uma picareta, em Palmas, fazendo com que esta sofresse fratura frontal e trauma occipital, ocasionando perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias”, divulgou a SSP ao comentar a sustentação do juiz Jossaner Nery Nogueira.

A secretaria também divulgou ter realizado diversas diligências para encontrar o condenado. “Ainda não foi possível localizar o foragido, cujo mandado de prisão segue compartilhado com as forças de segurança das demais unidades da federação”.

Como denunciar

Informações sobre o paradeiro podem ser comunicadas por meio dos telefones: (63) 3312-7270 (9ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis - DEAMV - Gurupi) e (63) 3312-4579 (8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado - DEIC - Gurupi). As denúncias podem ser feitas com segurança de forma anônima e sigilosa.