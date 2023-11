O Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi condenou na quarta-feira, 29, a 42 anos, dois meses e 8 dias, Claudio Jerre Alexandre Dias, acusado de matar a ex-companheira Yonara Alves De Souza, no dia 2 de maio de 2022, em Gurupi. Ele está foragido.

Claúdio é acusado de atingir a vítima com golpes de concreto. A mulher teve traumatismo crânio-encefálico.

A sentença ressalta que Claudio já havia agredido a ex-companheira anteriormente com uma picareta, em Palmas. “Fazendo com que esta sofresse fratura frontal e trauma occipital, ocasionando perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, incapacidade permanente para o trabalho, inutilização de membro, sentido ou função”.

A mulher perdeu o olfato e o paladar e teve deformidade permanente devido a agressão. Ela chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 7 dias.

Quanto ao crime que levou a morte da vítima, a sentença destacou a frieza e brutalidade de Claudio em atingir a vítima na cabeça com golpes de concreto. “Cometido contra a mulher em razão do sexo feminino e com violência no âmbito doméstico e familiar, pois o acusado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso”.

O júri reconheceu que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida com uma pancada na cabeça.

O documento ressalta ainda que o acusado é uma pessoa violenta. “Com vários processos em andamento e suspensos por violência contra a mulher, se utiliza de nome falso e rompeu anteriormente tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena, o que evidencia a reiteração da sua prática social inadequada”.

O juiz Jossaner Nery Nogueira Luna determinou que o acusado cumpra pena em regime inicial fechado.

Além disso, o magistrado ressaltou por meio da assessoria, que que Claudio está foragido. “Quem tiver alguma informação sobre o seu paradeiro, ligue no disque 100 da Delegacia de Captura ou no 190”.

O JTo não conseguiu contato com a defesa do acusado.