A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), agência governamental ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, lançou um concurso público com 61 vagas e salário inicial de R$ 9.065,95. Palmas está dentro das superintendências com vagas e também será local de prova.

Conforme o edital, publicado no Diário da União desta terça-feira (13), as oportunidades são para analista de desenvolvimento regional nas seguintes formações: Administração; Contabilidade; Economia; Engenharia Civil; Engenharia de Agrimensura; Engenharia de Pesca e Aquicultura; Estatística; Geologia; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; e Tecnologia da informação.

Leia Também:

- População tem até 2032 para fazer o novo RG; saiba como agendar

- Dia de Corpus Christi passa a ser feriado em Araguaína

A banca responsável pelas etapas do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe). As inscrições começam no dia 20 de maio e vão até 10 de junho, pelo site do Cebraspe.

As duas vagas disponíveis para a superintendência de Palmas são para formação em jornalismo e administração.

Clique aqui e confira o edital.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 4 de agosto. Além de Palmas, haverá locais de prova em Brasília (DF), Aracaju (SE), Belém (PA), Bom Jesus da Lapa (BA), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Montes Claros (MG), Petrolina (PE), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Depois das etapas de divulgação de gabaritos e recursos, o edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva deve sair no dia 30 de agosto deste ano.