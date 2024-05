Vida Urbana Dia de Corpus Christi passa a ser feriado em Araguaína Lei que estabelece o feriado foi sancionada pelo prefeito Wagner Rodrigues (SD), de Araguaína, e está valendo. Neste ano, a data será lembrada no dia 30 de maio, uma quinta-feira

Araguaína, no norte do Tocantins, passará a ter um novo feriado municipal: o Dia de Corpus Christi. A lei que estabelece a data foi sancionada pelo prefeito Wagner Rodrigues (SD) e está valendo. No dia de Corpus Christi é celebrado o ministério da eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. Apesar de ser uma celebração religiosa presente em todo p...