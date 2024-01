O concurso do Ministério Público do Tocantins (MPTO) teve 15.708 pessoas inscritas para a disputa de 54 vagas, do quadro geral do órgão. Do total, 3.628 candidatos inscritos tiveram a isenção na taxa de pagamento para a participação no certame.

Os candidatos vão disputar as vagas distribuídas em 21 cargos entre nível médio e superior. O processo seletivo foi anunciado em setembro de 2023.

Conforme o edital, as oportunidades são para os cargos de analista ministerial especializado (nível superior), técnico ministerial e técnico ministerial especializado (nível médio),Os salários chegam a R$ 10.056,33 inicial, mais auxílio-alimentação e do Programa de Assistência à Saúde Suplementar (Pass).

A aplicação das provas está prevista para 3 de março, na capital, no período da manhã para os cargos de nível superior e à tarde para os cargos de nível médio. Conforme o cronograma, a divulgação dos locais de prova será no dia 19 de fevereiro.

A banca responsável pela aplicação é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que organiza as etapas do certame.

Segundo o Ministério Público, a realização do concurso faz parte do plano de expansão estrutural do órgão, que inclui também a construção de sedes e ações estratégicas de modernização administrativa.