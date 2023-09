Redação Jornal do Tocantins

O Ministério Público do Tocantins anunciou que irá realizar um concurso público com 54 vagas para recrutar novos servidores em cargos de nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.056,33 inicial, mais auxílio-alimentação e do Programa de Assistência à Saúde Suplementar (Pass).

De acordo com órgão, o concurso ainda está na fase da contratação da banca examinadora e a expectativa é que as provas sejam aplicadas em janeiro de 2024.

São 20 vagas para assistente administrativo, 9 para técnico em informática, 4 para técnico em contabilidade, 2 para análise de sistemas, 2 para assistência social, 2 para ciências contábeis, 2 para psicologia.

Também será disponibilizada uma vaga para as áreas de administração de banco de dados, administração de infraestrutura de tecnologia da informação, administração e segurança de redes, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, engenharia civil, jornalismo, letras, odontologia, pedagogia, técnico em eletricidade, fotografia e técnico em telecomunicações.

O ministério informa que é o segundo concurso público anunciado pela instituição em menos de dois anos, o último realizado em 2022, destinado ao preenchimento do cargo de promotor de Justiça.