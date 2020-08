A Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 neste domingo, 2, no Tocantins, através do seu boletim epidemiológico. Com 1.093 novas confirmações, o Estado chega aos 26.434 casos da doença. A SES afirmou que esse número é resultado de um acumulo de casos nos últimos dias e não representa o número das últimas 24 horas.

Por outro lado, com cinco mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o Tocantins chega aos 395 óbitos em decorrência da doença. Com mais da metade das cidades tocantinenses que já tiveram pelo menos uma morte por Covid-19, os municípios com os maiores números são: Araguaína (98); Palmas (44); Araguatins (19); Porto Nacional (14), Paraíso do Tocantins (13) e Gurupi, Nova Olinda e Tocantinópolis, cada uma com 10 mortes.

De acordo com a SES, do total de casos confirmados no Tocantins, 15.790 pacientes já se recuperaram. Outros 10.249 estão em isolamento. Os cinco óbitos que boletim trouxe neste domingo são: Homem de 46 anos (Palmas), faleceu no dia 30 de julho no Hospital Geral da cidade; Homem de 60 anos, (Palmas), com hipertensão e obesidade, faleceu no dia 01 de agosto no Hospital Geral da cidade; Homem de 73 anos (São Miguel do Tocantins), com diabetes, faleceu no dia 28 de julho no Hospital Regional de Augustinópolis; Mulher de 84 anos, residente de ARAGUAÍNA, com diabetes, faleceu no dia 31 de julho no Hospital de Doenças Tropicais; Mulher de 90 anos (Conceição do Tocantins), faleceu no dia 31 de julho no Hospital Regional de Porto Nacional.

Novos registros

Segundo a SES, os novos casos da doença divulgados neste domingo foram em: Palmas (208), Colinas do Tocantins (165), Araguaína (112), Porto Nacional (60), Formoso do Araguaia (51), Gurupi (51), São Sebastião do Tocantins (49), São Miguel do Tocantins (21), Tocantinópolis (21), Itacajá (18), Pedro Afonso (18), Miracema do Tocantins (16), Augustinópolis (15), Dianópolis (15), Carrasco Bonito (13), Paraíso do Tocantins (12), Araguaçu (11), Campos Lindos (11), Aguiarnópolis (10), Araguatins (9), Santa Fé do Araguaia (9), Tocantínia (8), Aragominas (7), Axixá do Tocantins (7), Divinópolis do Tocantins (7), Guaraí (7), Sampaio (7), Nazaré (6), Pau D'Arco (6), Riachinho (6), São Bento do Tocantins (6), Sítio Novo do Tocantins (6), Carmolândia (5), Esperantina (5), Filadélfia (5), Palmeirante (5), Peixe (5), Taguatinga (5), Babaçulândia (4), Chapada da Natividade (4), Colmeia (4), Ipueiras (4), Lagoa do Tocantins (4), Miranorte (4), Nova Olinda (4), Santa Tereza do Tocantins (4), Araguanã (3), Itaporã do Tocantins (3), Lavandeira (3), Palmeiras do Tocantins (3), Rio Sono (3), Xambioá (3), Angico (2), Brejinho de Nazaré (2), Cachoeirinha (2), Chapada de Areia (2), Cristalândia (2), Dueré (2), Jaú do Tocantins (2), Monte Santo do Tocantins (2), Novo Jardim (2), Rio dos Bois (2), Talismã (2), Abreulândia (1), Ananás (1), Bernardo Sayão (1), Buriti do Tocantins (1), Cariri do Tocantins (1), Combinado (1), Darcinópolis (1), Fátima (1), Figueirópolis (1), Tabocão (1), Lagoa da Confusão (1), Lizarda (1), Marianópolis do Tocantins (1), Mateiros (1), Palmeirópolis (1), Paranã (1), Pindorama do Tocantins (1), Piraquê (1), Rio da Conceição (1), Sandolândia (1), Santa Rita do Tocantins (1), Santa Rosa do Tocantins (1) e Tupirama.

O boletim deste domingo, registrou o primeiro caso em Mateiros e com isso todos os 139 municípios do Estado já tiveram pelo menos um caso confirmado de Covid-19. Araguaína segue sendo a cidade com o maior número de pessoas que já foram infectadas pela doença, são 7.276. Palmas chegou aos 5.711, Porto Nacional 1.212 e Gurupi tem 1.158.