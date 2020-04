Um dia após a notificação do segundo caso confirmado do novo coronavírus em Araguaína, um teste rápido realizado no município deu positivo para a Covid-19. Com isso, o número de infectados no Tocantins subiu para 12, segundo boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça-feira, 31.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, o novo caso é de uma paciente de 50 anos que apresentou febre, tosse seca e coriza há 10 dias. A mulher informou à pasta que ficou em isolamento domiciliar e teve contato com familiares nesse período, entre eles o esposo e o filho, que são caminhoneiros e estão em viagem. Os dois, ainda que no momento não apresentem sintomas, farão o teste nesta quarta-feira, 1º.

O Setor de Vigilância em Saúde do município informou que até esta terça-feira houve 190 notificações de casos suspeitos para Covid-19, 88 delas estão descartados, 3 deram positivo e os outras 99 de casos suspeitos seguem em investigação.

Com esse registro o município Araguaína tem agora três casos confirmados e os outros nove pacientes com a Covid-19 no Estado estão concentrados na Capital. Em Palmas, todos os testes realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) nesta terça-feira, 31, tiveram resultado negativo para a doença causada pelo novo coronavírus.

O segundo caso confirmado de infecção por coronavírus em Araguaína foi divulgado nesta segunda, 30. De acordo com a SES, o caso é de um homem de 27 anos que teve contato com primeira paciente confirmada em Araguaína, uma mulher de 26 anos que esteve no litoral do país e passou por aeroportos de grande fluxo. Ambos seguem em isolamento domiciliar.

Medidas restritivas

Representantes de 22 instituições de vários segmentos estiveram reunidos por seis horas com o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, no ginásio esportivo da Escola Domingos de Sousa Lemos nesta terça-feira, 31.

Na ocasião, após discussão com entidades, o gestor decidiu por manter as medidas presentes nos decretos municipais até adaptação da estrutura hospitalar para conter a doença no município. “As ações que tomarmos aqui se estiverem descoordenadas do restante, no mínimo da regional de saúde, provavelmente não dará os resultados que queremos”, afirmou Dimas.

O prefeito afirmou ainda que aguarda orientações do Executivo estadual, a quem caracterizou como omisso. “Se o Governo estadual não tomar nenhuma medida ou permanecer omisso, como tem sido com essas questões até agora, aí sim eu vou convidar os prefeitos da região para juntos alinharmos uma decisão”, acrescentou.

Apoio

O município anunciou ainda que contará com o apoio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva de Marabá (PA), nas ações de orientações e fiscalização aos moradores e comércios de Araguaína. Além disso, a gestão prepara 33 leitos nas unidades hospitalares para receberem casos moderados da Covid-19 no município.

Já a Universidade Federal do Tocantins (UFT) informou que deve disponibilizar um laboratório para realização de até 80 exames diários de Proteína C Reativa (PCR), utilizada no diagnóstico para o vírus sars-cov-2, causador da Covid-19.

Palmas

A vigilância epidemiológica de Palmas informou que, até a tarde desta terça-feira, 31, houve 523 notificações para síndrome gripal na Capital, registro em que estão inclusos os casos suspeitos para Covid-19. Entre elas, 117 casos estão descartados e nove confirmados. Os demais seguem em monitoramento e acompanhamento de evolução dos sintomas. Até o momento, não houve óbito relacionado à doença em Palmas.