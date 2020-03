Atualizada às 20h15.

Em boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda, 30, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou o segundo caso de infecção por coronavírus em Araguaína, Norte do Estado, elevando os diagnósticos positivos para 11 no Tocantins.

De acordo com a SES, o novo caso é de um homem de 27 anos que teve contato com primeira paciente confirmada em Araguaína, uma mulher de 26 anos que esteve no litoral do país e passou por aeroportos de grande fluxo. Ambos seguem em isolamento domiciliar.

Dos 11 casos, nove estão concentrados na capital e os outros dois em Araguaína.

Na noite do último domingo, 29, houve a confirmação do décimo caso no Tocantins, que se trata do empresário e ex-vereador de Palmas Iratã Abreu, 34 anos, filho da senadora Kátia Abreu (PP).

Palmas

O boletim divulgado pela Prefeitura de Palmas informou que não houve alteração no número de diagnósticos comprovados do novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira. O município destaca ainda que há 105 casos descartados.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirmou que todas as síndromes gripais passaram a constar na ficha de notificação municipal como casos suspeitos de Covid-19, os casos suspeitos da doença chegou a 473.