A Secretaria de Estado da Saúde tem realizado diversas ações como o monitoramento dos sistemas de informação e os dados da situação entomoepidemiológica –estudo do mosquito transmissor– informada pelos 139 municípios e envio de alerta às secretarias municipais, desde o segundo semestre de 2023.

Procurada pelo JTo para comentar ações realizadas diante do registro de 1,6 mil notificações nas primeiras semanas do ano, a pasta elencou por meio de nota, ontem, as ações realizadas pela área técnica de arboviroses e outros setores da pasta no acompanhamento dos dados sobre a doença.

Segundo a SES, com o registro da recirculação dos sorotipos DENV 3 e 4 no país, em 2023, a pasta emitiu alerta aos municípios para atenção ao aumento no número de casos da doença.

Conforme a pasta, desde então, são realizados "informes nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde e na Comissão Intergestores Bipartite para alertar sobre o possível aumento dos casos devido a reintrodução dos sorotipos DENV-3 e DENV-4 no Brasil e orientar a intensificação das ações preventivas às arboviroses", informou.

Algumas ações citadas pela SES:

- Realização de campanha publicitária estadual no mês de dezembro; - Realização de curso de atualização em vigilância, diagnóstico e manejo clínico das arboviroses urbanas; - Quatro capacitações para controle químico de vetores; - Realização de videoconferência com as equipes dos municípios em alerta para organização dos serviços e discussão de ações de prevenção e controle das arboviroses; - Articulação com atenção primária para programação de ações de prevenção e controle das arboviroses com abordagem nas unidades de saúde.

Questionada sobre os investimentos previsto pelo Estado no combate à dengue, a pasta informou, sem citar valores, que "são programadas ações e atividades na programação anual de saúde com previsão de recursos orçamentários", e citou ainda que "outros setores da SES também preveem ações integradas para prevenção e controle das arboviroses".

Ao reforçar que o principal vetor transmissor das arboviroses urbanas (dengue, chikungunya e Zika) é o mesmo vírus, Aedes aegypti, a SES finalizou o posicionamento ao reforçar os cuidados necessários para a prevenção, o principal ponto de partida para o combate à doença.

"[...] cuidado para se evitar recipientes com água parada, descartar corretamente o lixo, lavar e trocar regularmente a água dos bebedouros dos animais domésticos, realizar a limpeza dos quintais e das calhas, acondicionar vasilhames em locais protegidos e com a abertura (boca) para baixo, pneus e outros materiais rodantes devem ser colocados em locais cobertos, adicionar areia nos pratos dos vasos de plantas, entre outros", finalizou.