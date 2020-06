O Tocantins contabiliza 5.505 casos de Covid-19 já confirmados em 70% dos municípios, ou seja, 98 dos 139, conforme o 83º Boletim Epidemiológico. Somente neste sábado, 6, o Estado registrou 324 novos diagnósticos para a doença e o número de óbitos aumentou em sete casos nas últimas 24 horas, contabilizando as duas mortes divulgadas ainda na sexta-feira, 5, por Gurupi, e o total chega a 96 pacientes que não resistiram a infecção e suas complicações.

Ainda desse total, 3.055 (55,4%) são de pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar, entretanto os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) não mostram detalhes sobre esses pacientes considerados ativos. Já no que se refere ao número de recuperados, o Tocantins já tem 2.356 (42%) livres da doença.

Mortes

Conforme a SES, as novas mortes contabilizadas nas últimas 24 horas são duas em Gurupi, uma em Nova Olinda, uma em Barra do Ouro, uma em Goiatins, uma em Guaraí e uma em São Miguel. Confira:

• Mulher de 74 anos, residente de Gurupi, diabética, faleceu no dia 5 de junho no Hospital Regional da cidade.

• Homem de 58 anos, residente de Gurupi, diabético e hipertenso, faleceu no dia 5 de junho no Hospital Regional a cidade.

• Homem de 60 anos, residente de Nova Olinda, hipertenso e diabético, faleceu no dia 3 de junho no Hospital Regional de Araguaína.

• Homem de 24 anos, residente de Barra do Ouro, faleceu 5 de junho, no Hospital Regional de Araguaína.

• Homem de 83 anos, residente de Goiatins, faleceu no dia 5 de junho no Hospital Dom Orione.

• Homem de 73 anos, residente de Guaraí, hipertenso e diabético, faleceu no dia 6 de junho no Hospital Regional da cidade.

• Mulher de 51 anos, residente de São Miguel do Tocantins, hipertensa e diabética, faleceu no dia 6 de junho no Hospital Geral de Palmas.

Novos casos

Ainda conforme a SES, os novos casos são de Araguaína (132), Palmas (38), Nova Olinda (15), Tocantinópolis (12), Colinas do Tocantins (10), Itapiratins (10), Gurupi (9), Augustinópolis (8), Guaraí (8), Aguiarnópolis (7), Darcinópolis (6), Formoso do Araguaia (6), Paraíso do Tocantins (6), Porto Nacional (6), Wanderlândia (6), Miracema do Tocantins (5), Carmolândia (4), Praia Norte (4), Rio Sono (4), Lagoa da Confusão (3), Luzinópolis (3), Colmeia (2), Esperantina (2), Goianorte (2), Palmeiras do Tocantins (2), Ananás (1), Angico (1), Arapoema (1), Babaçulândia (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Barra do Ouro (01), Figueirópolis (01), Filadélfia (1), Juarina (1), Muricilândia (1), Pedro Afonso (1), Pindorama do Tocantins (1), Piraquê (1) e São Salvador do Tocantins (1).