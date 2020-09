A Controladoria-Geral da União (CGU) afirma em comunicado divulgado à imprensa que o pregão eletrônico (licitação) realizada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a compra de cama eletrônica hospitalar ocorreu “sem pesquisa de mercado e com sobrepreço, mediante restrições no edital que inviabilizaram a participação de outras empresas e inibiram o caráter competitivo do certame”. Os valores envolvidos na contratação são da ordem de R$ 13,3 milhões.

O órgão federal participa, nesta sexta-feira, 18, da Operação Cama de Tut em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) para apurar supostas irregularidades de fraude e sobrepreço referentes a compra de 590 camas.

“O aprofundamento da investigação demonstrou a possível ocorrência de direcionamento da licitação e, com o início da execução do contrato, os órgãos de controle envolvidos no trabalho apontam um potencial prejuízo de R$ 7.458.815,40 devido ao superfaturamento no fornecimento de 590 camas eletrônicas hospitalares”, diz o comunicado.

A CGU também analisa o impacto social da compra na verba recebida pelo governo estadual em repasses do governo federal. De acordo com o órgão, até setembro, o Fundo Estadual de Saúde do Tocantins recebeu cerca de R$ 99.265.621,56 para ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Em maio o JTO revelou com exclusividade que a despesa usada para pagar a empresa tem como fonte de recurso o código “2491002823” e descrição “Incremento temporário Covid-19”. O empenho é de abril deste ano.

“A má aplicação desses recursos, por conta de desvios e pagamentos indevidos, em um momento tão delicado como o atual, é extremamente prejudicial para toda a sociedade, que já está sendo bastante afetada pelos efeitos da pandemia”, avalia a CGU, no comunicado.