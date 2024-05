A Catedral Metropolitana Divino Espírito Santo de Palmas, localizada na Praça dos Girassois, se prepara para receber os fieis e visitantes para o tradicional Festejo da Catedral, que está programado para começar nesta sexta-feira (10) até domingo (19).

A abertura do festejo será marcada por uma Santa Missa e a Novena do Divino, com início todas as noites às 18h30. O Arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, estará presente para conduzir essas celebrações.

A programação desta sexta se repete no sábado (11) e domingo (12) e nos próximos dias 17, 18 e 19, terá a Santa Missa e Novena, às 18h30, e logo após terá a quermesse, com apresentações musicais a cada noite.

De segunda-feira (13) a quinta (16), a celebração da Missa e novena segue normalmente, às 18h30, com a presença de padres convidados.

Pentecostes

No domingo (19), a igreja comemora a Solenidade de Pentecostes, que é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Por isso, as atividades começam mais cedo com a Carreata do Divino.

A concentração ocorre às 17h, no Estádio Nilton Santos, na região sul da capital, e percorrerá as avenidas da capital até a paróquia. Ao chegar na catedral, Dom Pedro Brito abençoa os carros e preside a Santa Missa.

O encerramento do Festejo também marca o último sorteio da Ação entre Fieis “Vamos concluir essa obra”. Iniciada em janeiro, a campanha sorteou R$ 20 mil e o prêmio final é um Honda HR-V zero quilômetro.

O valor arrecadado na ação e no festejo tem a mesma finalidade, construir a sede definitiva da Catedral.

Vendas

As cartelas do Show de Prêmios podem ser compradas nos caixas do festejo ou na Secretaria Paroquial. elas custam 15 R$, o que dá direito de concorrer a um total de 15 prêmios, como moto, notebook, Iphone, viagem para Aparecida (SP) e Jalapão com acompanhante, entre outros.

Já os cupons da Ação entre Fieis custam 3 R$ cada. Eles estão disponíveis aqui ou presencialmente na Secretaria Paroquial e caixas do Festejo.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes