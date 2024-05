Vida Urbana Bombeiros resgatam égua caramelo de telhado de casa no Rio Grande do Sul Animal estava em pé sobre o telhado de uma casa rodeada por água no município de Canoas (RS)

Uma égua ilhada por quatro dias em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul foi resgatada nesta quinta-feira (9) por homens do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. O animal foi sedado pelos militares e, em seguida, colocado em um bote. A situação da égua, que permanecia de pé sobre o telhado de uma casa rodeada por água no município de Canoas (RS), ...