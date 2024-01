Redação Jornal do Tocantins

A mulher morta em um acidente de trânsito ocorrido no km 143 da BR-153, em Araguaína, na tarde desta quarta-feira, 3, é a atendente Pollyane Ferreira dos Santos, de 24 anos. No momento do acidente, a vítima estava chegando na empresa que reforma pneus, onde trabalhava desde 5 de julho de 2021.

O motorista do caminhão, de 36 anos, acabou preso em flagrante por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de embriaguez. O teste de bafômetro acusou 1,36 mg/L, segundo o registro policial. Conforme a legislação, o acima do limite de 0,34 mg/L é caracterizada a embriaguez e pode ser autuado por crime de trânsito.

Pollyane trafegava com uma motocicleta quando o caminhão invadiu a pista contrária e a atingiu. Ela morreu no local, segundo informado pela prefeitura de Araguaína.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína e liberado para a família.

O motorista foi levado para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil e acabou preso em flagrante suspeito de homicídio qualificado por dirigir embriagado, conforme a SSP.

A secretaria também informou que não houve fiança e que o suspeito está recolhido na Casa de Prisão Provisória de Araguaína.

A moto da vítima foi liberada para familiares e a carreta para o proprietário da empresa.

Na rede social, a empresa em que Pollyane trabalhava lamentou a tragédia.

“Comunicamos o falecimento da nossa colaboradora, Pollyane Ferreira dos Santos e nos solidarizamos com toda a sua família neste momento de luto”.