Um acidente que envolveu um caminhão bitrem e uma moto deixou uma mulher de 23 anos morta em Araguaína na tarde desta quarta-feira, 3. O acidente ocorreu no km 143 da BR-153 e o condutor do caminhão acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de embriaguez.

A PRF informou que o acidente do tipo colisão transversal matou a vítima no local. “Após a realização do teste do etilômetro, a equipe PRF encaminhou o condutor do caminhão para a Delegacia de Polícia Civil do município para as medidas legais cabíveis”.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que a equipe esteve no local para retirar a mulher que estava presa debaixo dos pneus da carreta. No entanto, ao chegarem no local, populares já haviam retirado a vítima e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência confirmou a morte.

A prefeitura de Araguaína informou que o Samu recebeu o chamado por populares para atender o acidente e que, ao chegar no local, encontrou a mulher morta. “A mesma trafegava com uma motocicleta quando foi atingida por um caminhão que invadiu a pista contrária”.