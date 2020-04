A partir da próxima sexta-feira, 17, o uso de máscaras será obrigatório em Araguaína, Norte do Estado. A determinação prevista e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 217/20 publicado no Diário Oficial do Município do último dia 6, na data a Prefeitura Municipal informou que de 20 costureiras haviam sido selecionadas para produzir 20 mil unidades em 30 dias.

Até a última semana, a gestão informou que 500 máscaras de proteção respiratória estavam prontas e seriam doadas às famílias carentes de Araguaína. As entregas das máscaras começam nesta segunda-feira, 13, e cada família cadastrada para receber uma cesta básica do Município também ganhará três unidades, que são reutilizáveis após a higienização com água e sabão ou água sanitária.

Conforme a gestão, as máscaras estão sendo produzidas com tecido 100% algodão e todo o material para confecção é disponibilizado pela Prefeitura, que compra cada item com corte, costura e acabamento por R$ 1,00. A produção é em parceria com o Instituto Humanitário Anita Luiza, que fica no Setor Maracanã.

Produção

Para ajudar a população de Araguaína, a diretora da Escola de Artes (Reciclarte), Valéria Elias, passou um passo a passo de como fabricar máscara com materiais disponíveis em casa, como camiseta e meia. A camiseta pode ser de qualquer material, com preferência para algodão que adere melhor ao rosto.

A máscara caseira é lavável e pode ser usada novamente após a higienização com água e sabão ou água sanitária. Conforme orienta o Ministério da Saúde, ela precisa ser individual, feita com duas camadas de qualquer tecido e cobrir totalmente boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais do rosto.

Conforme a diretora, a distância do nariz ao início do pescoço é proporcional ao palmo da mão da pessoa que usará a máscara, e a mesma distância é encontrada do nariz à parte traseira da orelha. Confira:

Meça um palmo de altura, marque os dois pontos, embaixo e em cima Com o polegar em um dos pontos criados, marque um palmo para cada lado Depois de cortado o retângulo, faça quatro dobras de leque, uma dobra para cada lado até criar uma sanfona, e o tecido ficará parecendo uma régua A distância do nariz ao início do pescoço é proporcional ao palmo da mão da pessoa que usará a máscara, e a mesma distância é encontrada do nariz à parte traseira da orelha.Corte a parte do tecido que sobrar Antes de abrir o tecido que foi sanfonado, coloque as argolas de meia no buraco para criar as alças Se ficou grande demais, é só encurtar o local em que foi feito o buraco, sanfonando novamente o pedaço retangular, cortar a ponta e fazer um novo pique na ponta virada para dentro

Uso obrigatório

O uso obrigatório das máscaras será para locais públicos e quem for flagrado descumprindo a medida pode pagar multa de R$ 50, sendo R$ 100 por reincidência e no terceiro flagrante a pessoa responderá por crime contra ordem e saúde pública. A receita oriunda de eventuais multas será destinada à aquisição de equipamentos e insumos para o combate à pandemia.

A fiscalização será feita conjuntamente pela Vigilância Epidemiológica, Fiscalização Ambiental, Fiscalização de Posturas, Fiscalização Sanitária, Fiscalização Fazendária e Agência de Segurança, Transporte e Trânsito, com apoio das Polícias Militar, Civil e Ambiental e Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura lembra que somente não são considerados ambientes públicos ou de livre acesso às residências e locais públicos e privados, onde somente uma pessoa utilize ou trabalhe.