Após passar cerca de um ano estudando em casa, a estudante Ana Clara Sousa Silva, 12 anos, estava animada para voltar às aulas presenciais nesta terça-feira, 3, que marca a volta do segundo semestre eletivo de 2021 na Rede Municipal de Ensino de Palmas. A menina matriculada no 6º ano da Escola Mestre Pacífico, Norte da Capital, e estava com saudades da sala de aula. “Estou ansiosa e feliz”, relata Ana Clara.

Quem também estava com boas expectativas, apesar de entender os riscos era a mãe de Ana Clara, a do lar, Sheila de Melo Sousa, de 42 anos, que acompanhou a filha neste retorno. “Estou achando melhor que as aulas online. Com os blocos ela tinha dificuldade e eu não conseguia ensinar ela, o que ela pesquisava também, nem sempre ajudava. Na escola, com os professores, ela consegue aprender melhor”, explica.

“Correr o risco, se corre. Sei que é arriscado, mas ainda é melhor para a educação dela”, afirmou Sheila, que acompanhou a filha até a porta da sala de aula. O retorno às atividades letivas em Palmas nesta terça ocorreu com o modelo de ensino híbrido, com 50% dos alunos, que poderão aplicar 75% e 100% da capacidade da turma diariamente, com base nos números da pandemia da Covid-19.

A Secretaria Municipal de Educação elaborou um Plano de Retomada do Ensino com horários de saída e entrada, além do lanche, diferenciados para que os estudantes não se aglomerarem. Também disponibilizou nas escolas dispensadores com sabonete líquido nos banheiros e com álcool em gel nos pontos de maior circulação.

Além do Plano Municipal, as escolas elaboraram planos internos e organizaram seus próprios protocolos sanitários e medidas pedagógicas, conforme relatou o diretor da Escola Mestre Pacífico, Alex Alves da Silva, de 39 anos. O pedagogo recebeu os estudantes no período da tarde desta terça-feira e conversou com uma equipe do Jornal do Tocantins.

“Organizamos para receber os alunos e a comunidade em uma escala, com dois horários de entrada, lanche e saída pela manhã e dois à tarde. Os menores primeiro e depois os mais velhos. Também dividimos as turmas em duas cores, amarelo e azul. Nesta semana estamos recebendo os alunos, que os pais autorizaram a volta à escola, de cor amarela. Na semana que vem será o grupo de cor azul”, explicou o gestor da unidade escolar.

Silva ainda deixou claro que os pais que não autorizaram à volta dos filhos às salas de aula podem continuar fazendo os estudos em casa. Nos próximos dias, a Educação Municipal irá disponibilizar aulas interativas, com transmissão online ao vivo das aulas presenciais, pelo canal no YouTube do Palmas Home School. Nessa mesma plataforma estarão as atividades para os alunos durante a semana que ficam estudando de casa.

Questionado sobre a adesão à volta neste formato híbrido, o diretor da escola disse que ainda não tem um número preciso. “Toda hora muda. Na semana passada nossa estimativa de adesão estava entre 50% a 60%. Hoje, com o retorno, já vimos de 70% a 80%. Mas muitos não vêm na primeira semana de aula, alegando que ainda precisam se preparar para o retorno. Mas nós estamos prontos para receber todos”, finalizou.

Rede Municipal

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semes), 70% dos estudantes retornaram às atividades presenciais nas 74 unidades educacionais da Rede de Palmas. A volta das atividades nesta terça pode ainda ser acompanhada também de casa, por meio de salas interativas.

A aula inaugural ocorreu na Escola de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira, no Setor Bertaville, com a presença da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e da titular da Semed, Cleizenir dos Santos. “Embora compreendamos os pais que ainda se sentem receosos em autorizar o retorno de seus filhos, salientamos a responsabilidade com que preparamos esse retorno e convidamos os pais a visitarem a escola de seus filhos e verificar a seriedade dos nossos protocolos”, afirmou a gestora da Capital no momento.