Com volta do segundo semestre letivo prevista para o dia 3 de agosto, a Secretaria Municipal da Educação informou que disponibilizará uma nova alternativa para o retorno em formato híbrido para os estudantes. A Rede Municipal de Ensino irá realizar aulas interativas, com transmissão online ao vivo das aulas presenciais. Essa transmissão será realizada pelo canal pelo School no YouTube.

Conforme a Educação de Palmas, para a implementação das salas interativas algumas unidades educacionais foram selecionadas e receberam estrutura para transmissão ao vivo das aulas. A estrutura nova tem salas estúdio com computadores, acesso à internet, câmera e microfone para transmitir em tempo real as aulas.

Além disso, após o fim da aula, o vídeo transmitido ficará disponível para acesso posterior para tirar dúvidas, reforço ou para os estudantes que não conseguiram acessar no horário da transmissão. Todos os alunos da rede poderão ter acesso às aulas.

Confira as unidades que terão as transmissões e para quais turmas serão destinadas:

1º anos - ETI Olga Benário;

2º ano - ETI Anísio Teixeira

3º ano - ETI Pedro Pereira Piagem

4 ano - ETI Luiz Rodrigues Monteiro

5º ano - ETI Margarida Lemos

6º ano - ETI Almirante Tamandaré

7º ano – Escola Municipal Thiago Barbosa

8º anos - ETI Eurídice Ferreira de Mello

9º ano - Escola Municipal Beatriz Rodrigues

“Assim acontecerá com as demais séries, ou seja, com aulas transmitidas a partir de outras unidades escolares. Conseguimos implementar esta alternativa de ensino após realizar um alinhamento de conteúdo nos objetos de aprendizagem. Assim, independentemente da escola em que estiver matriculado, o aluno pode assistir ao vivo ou em outro momento, aumentando as possibilidades de acesso ao conteúdo”, explica a secretária da Educação de Palmas, Cleizenir dos Santos.

Formato Híbrido

Conforme a Rede Municipal, o plano de retomada prevê aulas em formato híbrido, online e presencial, com turmas subdivididas em dois grupos. No plano, o primeiro grupo será composto pelos primeiros nomes da lista de chamada, organizada em ordem alfabética, com aulas presenciais durante uma semana, enquanto o restante dos alunos farão aulas online. Já na semana seguinte, o segundo grupo terá as aulas presenciais e o outro online. As atividades da semana remota serão impressas e também no site do Palmas Home School.

Inicialmente o Plano de Retomada prevê o segundo semestre de forma híbrida com 50% dos alunos, que poderão aplicar 75% e 100% da capacidade da turma diariamente, com base nos números da pandemia. Ainda segundo a Rede Municipal, as unidades educacionais terão horários diferenciados para entrada e saída dos estudantes , além do lanche. As escolas terão disponíveis dispensadores com sabonete líquido nos banheiros e com álcool em gel nos pontos de maior circulação dos alunos, professores e demais servidores.

Também nas entradas das escolas serão instalados pia e totem de acionamento por pedal para higienização das mãos, assim como tapetes sanitizantes nas portas que dão acesso à parte interna das unidades. Também ao entrar os alunos e profissionais de educação terão a temperatura corporal aferida, por termômetro com infravermelho. Essa verificação ainda será realizada a cada duas horas dentro do ambiente escolar.

A Educação de Palmas ainda determinou que o uso de máscaras será obrigatório e aos professores, servidores da limpeza e administrativo, que irão receber equipamentos de proteção individual para esse retorno. Além disso, todas as unidades educacionais passarão diariamente por um protocolo rigoroso de desinfecção e higienização.