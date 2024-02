Redação Jornal do Tocantins

Apenas uma vítima do acidente registrado na quinta-feira, 15, entre duas balsas em Porto Nacional, região central do estado, que deixou ao menos cinco feridos, segue sob os cuidados das equipes multiprofissionais do Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN), conforme divulgou a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), por meio de nota quinta-feira, 22.

De acordo com a pasta, a última paciente que recebeu alta hospitalar, estava internada no Hospital Geral de Palmas (HGP), foi liberada, a pedido da família, na quarta-feira, 21.

A SES pontuou que "com base na resolução n° 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina, a pasta não é autorizada a repassar informações contidas nos prontuários dos pacientes, sem o consentimento de familiares ou responsáveis legais".

A batida ocorreu por volta de 8h, quando as embarcações faziam a travessia e uma delas colidiu na outra. No acidente, veículos que estavam nas balsas se moveram com o choque e atingiram cinco pessoas.