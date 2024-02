Atualizada às 10h05

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 15, entre duas balsas em Porto Nacional, região central do estado, deixou ao menos cinco pessoas feridas, conforme divulgou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 8h20min, quando as embarcações faziam a travessia e uma delas colidiu com a outra. Até o momento da publicação da matéria não houve registro de óbitos.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), um dos veículos que estava em uma das balsas se moveu com o choque e atingiu cinco pessoas, pressionando na grade. Uma das vítimas está em estado grave.

Ainda conforme os militares, as cinco pessoas feridas estão sob cuidados dos bombeiros militares e da equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

Entre as vítimas com lesão, uma teria fraturado um dedo, e a outra fraturado a perna.

Ainda de acordo com os bombeiros, a Marinha do Brasil também foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.