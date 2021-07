Vida Urbana Após liberação da praia do Funil, órgãos intensificarão as fiscalização nos balneários de Miracema Reunião ocorreu nesta quinta-feira e discutiu ações para coibir aglomerações

Após a Prefeitura de Miracema liberar o funcionamento da praia do Funil nesta semana, uma reunião entre órgãos da força de segurança ocorreu nesta quinta-feira, 22, com o objetivo de discutir as ações para a intensificação das fiscalizações na região de balneário da cidade, vizinha de Palmas. A reunião teve a presença do Ministério Público do Tocantins (MPTO)...