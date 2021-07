Vida Urbana Após definições de regras, Praia do Funil é liberada para funcionamento a partir desta quarta Terminou nesta terça-feira, 20, decreto que suspende a vista no ponto turístico, que fica localizado no município de Miracema do Tocantins

A Praia do Funil já pode funcionar a partir desta quarta-feira, 21. O decreto da Prefeitura de Miracema, distante a 80 km de Palmas, que interditou o ponto turístico e o estabelecimento que funciona no local, de propriedade particular, venceu nesta terça-feira, 20. A Prefeitura de Miracema informou ao Jornal do Tocantins que a empresa apresentou um plano de funcio...