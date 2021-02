Duas escolas particulares de Palmas anunciaram a suspensão das aulas presenciais por conta de casos de Covid-19 entre alunos e professores. O primeiro a se manifestar foi o Colégio Marista Palmas. Por meio de nota, divulgada no domingo, 21, e confirmada pela equipe do Jornal do Tocantins, a unidade de ensino informou que as aulas presenciais para as turmas do 4º ano B e 5º ano A do Ensino Fundamental estavam suspensas a partir desta segunda-feira, 22, até o dia 7 de março.

“Primando pela segurança e pelo cuidado de estudantes, famílias e educadores do Colégio Marista Palmas, informamos que, na data de hoje, 21 de fevereiro, fomos comunicados que uma família, cujos pais e filhos (estudantes Maristas), apresentaram sintomas e testaram positivo para a Covid-19. Os dois estudantes são das turmas do 4º ano B e 5º ano A, período matutino. Diante dessa situação, seguindo rigorosamente com as medidas do nosso Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, aprovado pela Vigilância Sanitária, nós tomamos como medida de proteção a suspensão das aulas presenciais das turmas do 4º ano B e 5º ano A do Ensino Fundamental por um período de 14 dias, a começar desta segunda-feira, 22 de fevereiro, até o dia 7 de março. Essas turmas terão aula on-line em horário normal, das 7h30 às 12h10, de segunda a sexta-feira.”, diz parte do comunicado da escola.

A escola também afirma que por medida de segurança outras turmas irão passar ao formato online. “As professoras da turma do 5º ano A também tiveram contato com as turmas do 5º ano B e 5º ano C, desta forma, como medida de segurança, informamos que estas turmas estarão suspensas das aulas presenciais, até que tenhamos os resultados dos testes das professoras. Em caso negativo, estas turmas retornarão para as aulas presenciais. Portanto, a partir de segunda-feira, 22 de fevereiro, todos os estudantes do 5º B e C participarão das aulas on-line. Comunicaremos os pais e/ou responsáveis da data de retorno das aulas presenciais.”, explica o texto.

Olimpo

Nesta segunda-feira, o Colégio Olimpo Palmas também soltou um comunicado sobre suspensão das aulas ministradas de forma presencial nas duas unidades de ensino na Capital. O JTo teve acesso a imagem do comunicado em grupos de conversas nas redes sociais e por meio de ligação confirmaou com a escola a veracidade do documento. Diferente do Marista, a escola suspendeu todas as atividades letivas. Na nota, a escola afirma que na semana passada alunos testaram positivo e durante o final de semana alguns professores apresentaram sintomas da doença.

“Após termos recebido dos pais na semana passada o comprovante de dois alunos que testaram positivo para a Covid-19, neste final de semana alguns professores manifestaram sintomas. Diante desse quadro, mesmo estes professores já estando isolados e não tendo ministrado aulas hoje, o Colégio, por iniciativa própria após as aulas de hoje, providenciou a testagem do PCR, feito por empresa participar, para todos os professores e tivemos outros casos positivos. A vigilância Sanitária já foi devidamente comunicada e seguimos o protocolo e as orientações da Comissão Local de Segurança em Saúde e Prevenção ao Covid-19, do Colégio, avisamos que, a partir de amanhã, 23/02/2021, até 08/03/2021, por respeito à vida de alunos, professores e suas famílias e em função de termos alunos que possuem irmãos nas duas unidades e de vários professores ministrarem aulas em comum nas duas unidades, ficam suspensas todas as atividades letivas, nas duas unidades da escola.”, explica o texto divulgado pelo colégio.

Retorno

O JTo divulgou nesta segunda-feira que o advogado Rubens Araújo da Silva, 45, e o historiador Edmundo Rodrigues Costa, 43 anos, também presidente do diretório do PT de Araguaína, ingressaram com uma ação popular, com um pedido liminar, para suspender o decreto do governador Mauro Carlesse (DEM) que autorizou o retorno das aulas nas redes pública e particular desde o dia 8 de fevereiro.