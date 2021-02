Vida Urbana Advogado e historiador entram com ação popular para suspender volta às aulas no Tocantins Ministério Público emite parecer contra ação popular da dupla araguainense e Estado diz que retorno da rede particular e pública segue normas sanitárias e pede extinção da ação

O advogado Rubens Araújo da Silva, 45, e o historiador Edmundo Rodrigues Costa, 43 anos, também presidente do diretório do PT de Araguaína, ingressaram com uma ação popular, com um pedido liminar, para suspender o decreto do governador Mauro Carlesse que autorizou o retorno das aulas nas redes pública e particular desde o dia 8 de fevereiro. “É de total irresponsabilidade bem co...