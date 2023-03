Redação Jornal do Tocantins

Após a notícia do desaparecimento de um aluno da escola municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos, em Palmas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, nesta sexta-feira, 31, que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga o caso do suposto sequestro.

De acordo com o órgão, é investigado não apenas o caso do aluno de 13 anos relatado pelo JTo na quinta-feira, mas que seriam dois adolescentes.

O outro aluno, de 16 anos, também foi raptado nas proximidades da escola, que fica na quadra 409 norte.

De acordo com a SSP, na quinta-feira mesmo, data do rapto, os familiares informaram que as duas vítimas foram deixadas próximo da residência de cada um deles.

O órgão informou que os familiares relataram que os dois foram devolvidos com lesões corporais.

A Segurança Pública destacou que solicitou exame de corpo de delito e apura a autoria e a motivação do crime.