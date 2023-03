Localizada na quadra Arno 44 (409 Norte), a Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos vive um dia tenso nesta quarta-feira, 30, após o que tem sido tratado como “rapto” de um aluno da escola, de apenas 13 anos.

De acordo com as informações policiais, o garoto estava próximo à escola, por volta das 13horas quando teria sido raptado. Não há detalhes do ato, apenas que teria sido nas proximidades do estabelecimento de ensino.

O diretor da unidade, Alex Alves da Silva, recebeu a informação de uma orientadora educacional da escola e acionou a Polícia Militar. Depois, o diretor recebeu orientação da Secretaria Municipal da Educação (Semed) e registrou a ocorrência na Polícia Civil.

O diretor afirma que estava em casa na hora, mas imediatamente foi à escola a fim de se inteirar. “Informamos à família e até agora eu não tenho notícia”, disse ao JTo.

O diretor disse que a escola também prestou assistência aos “demais alunos que estavam em estado de choque”.

A Delegacia Especializada na Proteção a Criança e ao Adolescente de Palmas é a unidade responsável pela apuração.