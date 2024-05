O filme “Alien: o oitavo passageiro" terá uma sessão especial nesta quinta-feira (16) no Serviço Social do Comércio (Sesc, localizado na região norte de Palmas, às 19:30h. O longa-metragem contará com análise e comentários sobre este clássico da ficção científica, de professores e alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) no final da exibição.

O longa está dentro da programação da Geekcon, um evento gratuito voltado para os amantes da cultura geek. A sessão é uma parceria do projeto Cinedebate do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins com o Sesc.

Sinopse

Em Alien: O Oitavo Passageiro, uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. O que parecia ser um ataque isolado se transformou em um terror constante.

Cinedebate do Jornalismo

Esta é a sexta edição do Cinedebate do Jornalismo, que faz parte do projeto de extensão da UFT, o coletivo de estudos das diversidades audiovisuais, Outrocampo, em parceria com o CAlangos (Centro Acadêmico do curso de Jornalismo).

Nesta terceira fase, o projeto é coordenado pela professora Ingrid Assis, com integração dos professores Sérgio Soares e Marco Túlio ao projeto.O acesso gratuito à sessão é garantido a partir da inscrição na atividade, na plataforma de eventos no site da UFT. Os participantes interessados receberão certificados.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento