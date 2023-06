A Polícia Civil identificou o principal suspeito de matar o lavrador viúvo Brígido Batista Rodrigues, aos 83 anos, em Miranorte. O adolescente de 16 anos, que espancou o idoso para roubar o celular, já foi apreendido por furtar uma motocicleta de um catador de recicláveis no dia 9 de maio. A polícia ainda vai pedir a prisão dele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SP), o adolescente é conhecido na cidade e sua mãe já havia tido um relacionamento com Brígido. No dia do crime, ele teria ido até a casa do idoso para furtar dinheiro.

“A vítima estava em casa e o adolescente acabou empurrando o idoso, que caiu e bateu a cabeça em sua motocicleta, ficando inconsciente”, disse o delegado Pedro Henrique Felix por meio da assessoria. O adolescente fugiu e levou o aparelho celular de Brígido e R$ 40 reais.

Morador de Miranorte mesmo antes da criação do Tocantins, o lavrador viúvo Brígido Rodrigues chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Palmas (HGP), onde morreu.

Conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins, Brígido era uma figura popular muito conhecida na cidade, segundo testemunha o ex-prefeito da cidade, o ex-deputado estadual Stalin Bucar, que conhecia o idoso e lembra que ele era admirado na cidade.

"Brígido era uma pessoa muito querida aqui de Miranorte. Foram na casa dele, roubaram e mataram ele de paulada. Ele faleceu ontem [sábado] no Hospital Geral de Palmas. A população aqui de Miranorte está indignada com tamanha violência", afirma.

Natural de Lizarda, onde nasceu no dia 18 de outubro de 1939, Brígido se casou em 1982, já em Novo Acordo, com a também lavradora lizardense Ana Rosa Marques da Silva Rodrigues. A esposa faleceu em 25 de novembro de 1993 e deixou o viúvo com quatro filhos.

O mais velho Raimundo Batista da Silva, nasceu um ano depois do casamento. Em dezembro de 1986 dois gêmeos, Luzimar Batista da Silva (1º gêmeo) e Lucimar Batista da Silva (o 2º gêmeo). Em 1988 nasceu a única filha, Luziene Batista da Silva.