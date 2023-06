Morador de Miranorte mesmo antes da criação do Tocantins, o lavrador viúvo Brígido Batista Rodrigues, morreu no sábado aos 83 anos, no Hospital Geral de Palmas (HGP) um dia depois de ter sido encontrado espancado em sua própria casa, em Miranorte.

Brígido era uma figura popular muito conhecida na cidade, segundo testemunha o ex-prefeito da cidade, o ex-deputado estadual Stalin Bucar, que conhecia o idoso e lembra que ele era uma admirada na cidade.

"Brígido era uma pessoa muito querida aqui de Miranorte. Foram na casa dele, roubaram e mataram ele de paulada. Ele faleceu ontem no Hospital Geral de Palmas. A população aqui de Miranorte está indignada com tamanha violência", afirma.

Natural de Lizarda, onde nasceu no dia 18 de outubro de 1939, Brígido se casou em 1982, já em Novo Acordo, com a também lavradora lizardense Ana Rosa Marques da Silva Rodrigues. A esposa faleceu em 25 de novembro de 1993 e deixou o viúvo com quatro filhos.

O mais velho Raimundo Batista da Silva, nasceu um ano depois do casamento. Em dezembro de 1986 dois gêmeos, Luzimar Batista da Silva (1º gêmeo) e Lucimar Batista da Silva (o 2º gêmeo). Em 1988 nasceu a única filha, Luziene Batista da Silva.

Coube a Luzimar Batista, 36 anos, registar a ocorrência policial na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas. A versão do filho confirma que o pai foi encontrado em sua residência em Miranorte, inconsciente e diversas escoriações. Ele suspeita de roubo. Ao checar a residência, descobriram que o celular da vítima tinha sumido.

Brígido chegou a passar por atendimento médico em Miranorte e depois transferido para HGP, onde morreu um dia depois, em decorrência das agressões físicas sofridas.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como latrocínio (roubo seguido de morte). O caso será investigado pela 66ª Delegacia de Polícia de Miranorte.

Furto em 2022

Conforme dados processuais, no dia 9 de agosto do ano passado, o idoso registrou um boletim policial no qual narrou ter sido vítima de um furto dentro de casa, no mesmo endereço deste novo crime. Naquela ocasião, ele apontou como suspeita uma garota de 31 anos com quem ele manteve um relacionamento furtivo. Além de R$ 70 reais que tinha na carteira, o idoso registrou também o sumiço de um celular modelo Samsung A03S, que ele imputou a autoria à mulher.