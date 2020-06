Vida Urbana Açougueiro de Luzimangues é monitorado e será testado hoje, afirma prefeitura de Porto Prefeitura de Porto Nacional afirma que Lindomar Lima está notificado para Covid-19 e monitorado por equipe do distrito

O açougueiro Lindomar Mendes Lima, 40 anos, morador de Luzimangues, passou a ser monitorado pela Prefeitura de Porto Nacional e será testado nesta terça-feira, 30, afirma a assessoria do município em nota enviada ao JTo. Matéria publicada na segunda-eira, 29, mostra que ele passava mal em uma obra no próprio comércio no Jardim Europa, daquele distrito, e reclamava que não conseguia socorro na rede saúde, não foi atendido pelo Samu e nem...