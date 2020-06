O açougueiro Lindomar Mendes Lima, 40 anos, morador de Luzimangues, se valeu da ajuda de uma pessoa que o viu passar mal em uma obra em seu comércio no Jardim Europa, naquele distrito, para ligar para o JTo e reclamar que não consegue ser socorro pelas redes de saúde nem ser testado para confirmar se está com a doença.

“Ele está vomitando, mal consegue trabalhar e não sente cheiro de mais nada, mas esteve na UPA, semana passada, recebeu dipirona e mandaram ele pra casa”, afirma o interlocutor, que telefonou para o jornal. “Eu acabei de ligar para o SAMU e não quiseram atender o rapaz, que está passando mal”, continuadi

O home relata que após encontrar o açougueiro e ter tentado socorro, sem sucesso, disse que pensa até em acionar a polícia e conta que chegou a discutir com um médico do SAMU que não quis ir recolher o paciente, mas decidiu fazer o apelo à imprensa na esperança de atenderem a vítima, com quem ele não tem relação. “É um descaso do sistema de saúde, ele diz que está afastado da família há mais de quatro dias, mas não consegue ser atendido, e ele não está nada bem.

Lindomar forneceu seu nome compleo, idade e endereço ao jornal. Ele pode ser localizado na Avenida A, na quadra 11, lote 10, em uma obra em frente ao galpão da Buriti Imobiliária, onde fica um deposito de máquinas.