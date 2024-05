A faixa de sinal de internet 5G estará liberada para mais 54 cidades do Tocantins a partir de segunda-feira (27). Essa liberação é o primeiro passo para que as operadoras que adquiriram lotes instalem as estações de quinta geração.

A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. Esse processo depende do planejamento individual de cada prestadora.

Segundo o Ministério das Comunicações, essa nova etapa se trata de uma antecipação e agora os estados do Tocantins, Rondônia e Paraíba estão totalmente liberados para a ativação das estações 5G de 3,5 GHz.

Agora são 15 estados (AL, AP, DF, ES, MA, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios liberados. Conforme o Ministério das Comunicações, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5GHz chegará a 4.134, nos quais vivem pouco mais de 189 milhões de brasileiros - aproximadamente 88,6% da população do país.

As cidades que terão a faixa liberada no Tocantins são:

Aguiarnópolis

Almas

Alvorada

Ananás

Angico

Araguaçu

Araguatins

Aurora do Tocantins

Barra do Ouro

Cachoeirinha

Campos Lindos

Cariri do Tocantins

Centenário

Combinado

Conceição do Tocantins

Darcinópolis

Dianópolis

Dueré

Figueirópolis

Filadélfia

Formoso do Araguaia

Goiatins

Itacajá

Itapiratins

Jaú do Tocantins

Lagoa da Confusão

Lavandeira

Lizarda

Luzinópolis

Natividade

Nazaré

Novo Alegre

Novo Jardim

Palmeiras do Tocantins

Palmeirópolis

Paranã

Peixe

Ponte Alta do Bom Jesus

Porto Alegre do Tocantins

Recursolândia

Riachinho

Rio da Conceição

Sandolândia

Santa Maria do Tocantins

Santa Terezinha do Tocantins

São Bento do Tocantins

São Félix do Tocantins

São Salvador do Tocantins

Sucupira

Taguatinga

Taipas do Tocantins

Talismã

Tocantinópolis

Tupiratins

Entenda

O sinal de 5G começou a ser liberado no Tocantins em 2022. Essa é a nova geração de internet móvel, uma evolução da conexão 4G. A promessa é que ela trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis.

A demora na implantação da tecnologia se deu principalmente por conta da necessidade de desocupação da faixa de 3.625 MHz a 3.700 MHz, que é utilizada por antenas parabólicas da TV Aberta. Por conta disso, os municípios do estado também foram atendidos por outro projeto para trocar os equipamentos por antenas digitais.