Política STF acumula ao menos 261 julgamentos inconclusos após interrupção em plenário Interrupções são por decisão do presidente da corte ou pedidos de vista

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) tem ao menos 261 julgamentos inconclusos por decisão do presidente da corte ou pedidos de vista - mais tempo para análise - feitos pelos demais ministros. É o que revelam números do tribunal levantados até a sexta-feira (24). Interrupções que, em alguns casos, aguardam a retomada há cinco anos ou mais. Um dos mais no...