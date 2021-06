Política Marco Aurélio adia saída do STF e diz que sucessor não pode ter paixões Ministro do Supremo pediu para ficar até a data limite no cargo, dia 12 de julho

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Marco Aurélio Mello, confirmou nesta sexta-feira (19) no UOL Entrevista que mudou a data de sua aposentadoria do cargo. Ele havia anunciado que deixaria o tribunal no dia 5 de julho, mas nesta sexta enviou um ofício ao presidente da corte, Luiz Fux, pedindo para adiar seu afastamento para o dia 12 de julho, quando completará 7...