Política Governadores de 13 estados e do DF assinam carta de solidariedade ao STF contra ameaças de Bolsonaro No sábado (14), o presidente da República anunciou que vai apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes

Governadores de 13 estados e do Distrito Federal assinaram um documento em solidariedade ao Supremo e seus ministros em meio às ameaças e agressões de Jair Bolsonaro. "O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis", escrevem os signatários na nota. "No âmbito dos nossos Esta...