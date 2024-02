Política Flávio Dino toma posse como ministro do STF ao lado de Lula Ex-chefe do Ministério da Justiça sucede a ministra aposentada Rosa Weber na corte

Em cerimônia com a presença do presidente Lula (PT), o ex-ministro da Justiça Flávio Dino tomou posse nesta quinta-feira (22) como novo integrante do STF (Supremo Tribunal Federal), na vaga deixada pela ministra aposentada Rosa Weber. O decano da corte, Gilmar Mendes, e o último a ser empossado, Cristiano Zanin, acompanharam Dino ao plenário para o início da cer...