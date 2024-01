Diálogo ou a sombra da ruptura

Sou otimista. Acredito no Brasil. Aposto na democracia. Considero que o diálogo honesto é sempre o melhor caminho para solucionar conflitos. Só ele é capaz de acomodar as abóboras em meio aos solavancos da carroça política.

Mas não posso deixar de reconhecer uma preocupação com o futuro do nosso País. Em nome da defesa do Estado Democrático de Direito, importante e necessária,…