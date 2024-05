O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) aceitou na última quinta-feira (24) o pedido de divórcio feito pela apresentadora Ana Hickmann contra Alexandre Correa. Agora, oficialmente, ela é ex-esposa do empresário.



O pedido foi solicitado quando Ana sofreu um caso de violência doméstica, em novembro do ano passado. O pedido foi feito baseado na Lei Maria da Penha. Após seis meses, houve decisão favorável, segundo documentos obtidos pela Folha de S.Paulo.

A Justiça também atendeu a dois pedidos de Ana Hickmann. O primeiro é que Alexandre está impedido de falar publicamente sobre o assunto. Caso descumpra, ele pagará uma multa de R$ 5 mil.



Outro pedido aceito é que a Justiça negou que Ana tenha de pagar uma pensão mensal no valor de R$ 42 mil, algo que havia sido solicitado por Correa na ação. Para a juíza que assina a decisão, não existe motivo para o pagamento.



A defesa de Correa defendia que a pensão era uma forma de compensá-lo, já que o empresário estaria sem dinheiro desde que separou de Ana Hickman. A defesa da ex-modelo dizia que o pedido era "ato grotesco de assédio processual".



Nas próximas semanas, a Justiça deve definir como fica a partilha dos bens do casal, já que eles eram casados com comunhão de bens desde 1998.



Paralelo a isso, Hickmann e Correa ainda se enfrentam na Justiça. A ex-modelo alega que Correa fez negócios falsificando sua assinatura para desviar dinheiro enquanto os dois eram casados.



Os advogados da ex-modelo afirmam que o empresário transferiu R$ 41,8 milhões para contas privadas, segundo um laudo técnico entregue para a defesa. Correa nega as acusações.