Magazine Serviços gratuitos de beleza e bazar solidário ocorrem na região sul de Palmas As atividades serão neste sábado (25), das 14h às 17h, no Centro Juvenil Salesiano localizado no setor Morada do Sol

Serviços gratuitos de barbeiro, manicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e um bazar solidário serão oferecidos neste sábado (25), das 14h às 17h, no Centro Juvenil Salesiano de Palmas, situado no setor Morada do Sol, em Taquaralto, próximo a Escola Municipal Benedita Galvão.