O cantor e compositor Genésio Sampaio Filho, mais conhecido como Genésio Tocantins, de 65 anos, falou pela primeira vez nesta segunda-feira, 29, após o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que ocorreu na manhã de sexta-feira, 26.

A esposa do artista, Katienne Brito, contou ao JTo sobre a primeira palavra de Genésio no hospital. “Hoje ele já conseguiu falar sua primeira palavra após o AVC, quando me viu me chamou de amor”, disse.

O cantor e compositor está com paralisia na parte direita do corpo e, segundo a esposa, a preocupação em relação à saúde do artista agora é a parte pulmonar. “Como foi fumante por muito tempo, Genésio apresenta DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica)”, informou a esposa.

Katienne relatou que Genésio consegue reconhecer as visitas e se emociona com as mensagens, as orações e as manifestações de carinho que recebe todos os dias. “Seguimos em oração pedindo a Deus pela saúde do Genésio”, finalizou.

Conforme a esposa, Genésio segue internado na unidade semi-intensiva de AVC, no Hospital Geral de Palmas (HGP), sem previsão de alta.

O artista recebe estímulo para dieta pastosa e faz exercícios de verbalização.