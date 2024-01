Magazine Genésio Tocantins é internado no HGP após sofrer AVC O artista deu entrada na manhã desta sexta-feira, 26, e está na sala vermelha do Hospital Geral de Palmas

O cantor e compositor Genésio Tocantins, de 66 anos, está internado na sala vermelha do Hospital Geral de Palmas (HGP) após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O cantor deu entrada no hospital na manhã desta sexta-feira, 26. Conforme a esposa de Genésio, Katienne Brito, de 36 anos, o cantor estava em sua residência no momento do AVC. “Ele não acordou no hor...