O documentário "Kunha Karaí e as Narrativas da Terra" estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira (18), às 20h10, em Palmas. O longa foi rodado entre 2019 e 2022, em diferentes regiões e cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Acre.

O filme ficará em exibição até a próxima quinta-feira (25) sempre às 20h10. Os ingressos para ver esse e outros filmes custam R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia entrada com a carteirinha de estudante. O Cine Cultura informou que reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio. Para mais informações, ligue no telefone (63) 3212-7308.

O cinema onde o filme será exibido fica localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na Quadra 302 Sul, no centro da capital.

Leia Também:

Taquaruçu vai receber espetáculo circense ‘Minha Vida de Palhaço’

Natividade ganhará roteiro sonoro com uso de QR Code

Sobre o filme

O longa-metragem é dirigido pela cineasta Paola Mallmann e conta a história de vida e o movimento social de mulheres indígenas brasileiras, em que os caminhos de luta e cura se entrecruzam no processo de se tornarem lideranças.

“É bem significativo que as pessoas possam assistir a história dessas mulheres e descobrir ou refletir um pouco sobre sua própria história e sobre os laços com sua ancestralidade”, ressalta a diretora do documentário, Paola Mallmann.

O filme aborda também o debate sobre mudanças climáticas e proteção dos biomas que apontam caminhos de reconhecimento da história indígena contemporânea brasileira como porta-vozes da Terra. O documentário foi rodado entre 2019 e 2022, em diferentes regiões e cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Acre.