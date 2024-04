Magazine Natividade ganhará roteiro sonoro com uso de QR Code Conteúdos serão distribuídos em 12 diferentes pontos do município para que qualquer pessoa com um celular possa acessar os áudios. Projeto é desenvolvido pela UFT e Iphan

Já imaginou conhecer diferentes pontos do centro histórico de Natividade com um roteiro sonoro que narra as histórias e memórias da cidade? Essa iniciativa está em andamento por meio do projeto "Roteiro de Afetos: Audiotour Patrimonial Natividade/TO", desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em parceria com o Instituto do Patrimônio H...