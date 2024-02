Ele estava lá! Bruno Moraes, artilheiro da equipe com três gols, marcou o tento da vitória do União, por 1 a 0 – essa foi a terceira vitória, por 1 a 0, da equipe na competição. Quarta vitória seguida, 100% aproveitamento, nenhum gol sofrido - números que deixam a equipe “virtualmente” classificada à segunda fase. O Batalhão somou a quarta derrota (último na classificação) e precisa reagir na competição para fugir do rebaixamento – a equipe tem chances remotas de classificação.

100% de aproveitamento

O Tocantins EC venceu na rodada (2 x 3), e foi aos quatro pontos e segue com chances de classificação - a equipe pode chegar aos 13, nos três jogos restantes, mas, além disso, precisar torcer por derrotas dos adversários diretos.

Próxima rodada

A quarta rodada será finalizada na terça-feira, com Araguaína e Gurupi, em Araguaína, às 19h30. O União só voltará a campo no dia 24 (sábado), às 16h, no Mirandão, contra o rival Araguaína, pela 5ª rodada. O Batalhão FC recebe no Nilton Santos, em Palmas, no dia 25 (domingo), às 16h, o Tocantins EC.