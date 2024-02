No primeiro encontro antes do embate decisivo pela 1ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 21, o Tocantinópolis derrotou o Capital, por 1 a 0, no estádio Ribeirão, na abertura da 4ª rodada do Campeonato Tocantinense. O centroavante Pedro Igor marcou o único gol, aos 11 da etapa final, de pênalti. Superior, o Tocantinópolis somou mais três pontos e assumiu a vice-liderança (com nove pontos), jogando o Capital para a terceira colocação (com sete pontos).

O Tocantinópolis foi superior nos 90 minutos, foi quem mais esteve perto do gol. Mas encontrou dificuldades na marcação. No gol, o arqueiro Prezzi evitou pelo menos três chances claras do Tocantinópolis. O único gol foi marcado por Pedro Igor, de pênalti, aos 11 do segundo tempo. O rubro-negro palmense chegou a pressionar nos minutos finais, mas não foi o suficiente para buscar o empate.

A 4ª rodada do Tocantinense segue neste sábado, 17, e será finalizada na próxima terça-feira, 20.

Agora é pela Copa do Brasil

O confronto desta quarta, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), foi um 'esquenta' do embate decisivo do dia 21 de fevereiro (quarta-feira), às 20h30, pela 1ª fase da Copa do Brasil - as equipes jogam pelo torneio nacional, em jogo único, possivelmente no Nilton Santos, em Palmas.