O técnico Jairo Nascimento, do Tocantinópolis, e Luiz Carlos Prima, do União, vão decidir o título da edição 2024 do Campeonato Tocantinense. Jairo Nascimento encara sua 4ª final seguida, e já entrou para história depois de se tornar o único treinador a conquistar o tricampeonato consecutivo da elite, na edição passada. Os maiores campeões Carlos Magno e Roberto Oliveira, com seis títulos cada, não conseguiram esse feito.

Jairo Nascimento pode ampliar este histórico se conquistar a quarta taça seguida. Já Luiz Carlos Prima pode conquistar seu primeiro troféu e entrar na lista como o 19º a conquistar a competição. O treinador, também, pode ser o responsável por trazer para o clube o bicampeonato após 30 anos. Prima conduziu a equipe à final sem sofrer nenhuma derrota - seis vitórias e três empates. A boa campanha na 1ª fase proporcionou o time celeste decidir o segundo jogo da final em seus domínios.

União e Tocantinópolis se enfrentam na ida, no sábado (30), às 17h, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). A partida de volta será no dia 6, às 18h30, no Mirandão, em Araguaína. As duas equipes já garantiram participação na Copa Verde, Série D e Copa do Brasil 2025.

Confira a lista dos campeões

Os técnicos tocantinenses com o maior número de títulos conquistados no Campeonato Tocantinense são Roberto Oliveira e Carlos Magno, com um total de seis títulos cada um. Jairo Nascimento é o atual terceiro colocado, três títulos e a quarta colocação é de Sérgio Belfort, que conquistou dois títulos (Belfort faleceu em 2021 em decorrência de um câncer).