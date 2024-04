O meia Gustavo Gomes está com vaga garantida no elenco do Tocantinópolis, durante sua participação no Brasileiro da Série D de 2024, para sua terceira temporada na equipe.

O objetivo do clube é que o meia possa repetir a campanha histórica de dois anos atrás na competição nacional. Na ocasião, o Tocantinópolis caiu nas quartas de final para o São Bernardo-SP.

Após a eliminação em agosto de 2022, o Tocantinópolis manteve parte de elenco e estreou, em novembro, na Copa Verde. Gustavo Gomes começou na equipe titular e se lesionou.

Gustavo ficou oito meses fora por causa de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA). O atleta voltou a ser relacionado em julho de 2023, na reta final da 1ª fase da Quarta Divisão.

Em 2024, Gustavo Gomes vai ter a oportunidade de pegar a competição no início e promete repetir o desempenho de dois anos atrás.

"Sim! Estou trabalhando muito para isso. A gente sabe da dificuldade de jogar a Série D. É uma competição que exige muito, mas a gente vem se preparando bem. Acredito que vamos fazer um grande campeonato", afirmou.

Na atual temporada, o meia se lesionou na eliminação do Tocantinópolis para o Capital pelo Copa do Brasil. Com tornozelo machucado, o jogador ficou alguns jogos fora – atuou como título em cinco jogos e marcou um gol.

O Verdão estreia contra o Moto Club, no próximo domingo 28, às 16h, no Maranhão. A equipe faz parte do "Grupo 2" ao lado de Maranhão, Moto Club, Águia de Marabá, Cametá, River (PI), Fluminense (PI) e Altos.